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ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию российской "дочки" Morgan Stanley

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Морган Стэнли банк" на основании его ходатайства, сообщается в информации на сайте регулятора.

Ходатайство было направлено в связи с решением единственного участника кредитной организации о ее добровольной ликвидации.

По величине активов по состоянию на 1 мая кредитная организация занимала 279-е место в банковской системе Российской Федерации.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, она не была участником системы страхования вкладов.

О планах группы Morgan Stanley ликвидировать в 2020 году свою российскую "дочку" и перевести бизнес в новую консалтинговую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании, говорилось в финансовом годовом отчете российского банка за 2018 год. Планировалось также до этого отказаться от брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие подразделения.

В начале 2020 года "Московская биржа" сообщила о продаже "Морган Стэнли банком" перед уходом с рынка принадлежавшей ему одной акции "Национального расчетного депозитария" (НРД).

Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году. Лицензия "Морган Стэнли банку" была выдана 15 лет назад, в июне 2005 года.

ЦБ РФ Морган Стэнли банк Morgan Stanley

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