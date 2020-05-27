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"Газпром" отказался от серии ежегодных брифингов из-за неопределенности ситуации на рынках

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" отказался от проведения в мае-июне 2020 года серии брифингов по направлениям деятельности концерна из-за неопределенности ситуации на рынках, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В преддверии годового собрания акционеров компания в ходе серии брифингов подробно раскрывала итоги работы за предыдущий год и делилась оценками перспектив работы. Однако на данный момент понятно, что итоги прошлого года не представляют актуальности для рынка. А представлять корректировки планов еще рано, потому что в концерне бюджет пересматривается по итогам полугодия, пояснил "Интерфаксу" источник.

30 апреля, представляя годовые финансовые результаты компании, начальник финансово-экономического департамента 816 Александр Иванников отметил, что руководство компании ежемесячно актуализирует бюджет на основе анализа внешних условий.

В соответствии с прогнозом, подготовленным по итогам первого квартала 2020 года, было принято решение не корректировать бюджет "Газпрома", утвержденный советом директоров, заявил финансист. Также было решено сократить в этом году "лимиты финансирования затрат на 20% от уровня показателей".

По итогам первого полугодия эксперты дополнительно проанализируют конъюнктуру "для оценки необходимости сохранения сниженных лимитов или их изменения для плановой корректировки" бюджета концерна на 2020 год, говорил Иванников.

Хроника 27 января – 27 мая 2020 годаЭкономический кризис
Газпром Александр Иванников

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