"Газпром" отказался от серии ежегодных брифингов из-за неопределенности ситуации на рынках

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" отказался от проведения в мае-июне 2020 года серии брифингов по направлениям деятельности концерна из-за неопределенности ситуации на рынках, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В преддверии годового собрания акционеров компания в ходе серии брифингов подробно раскрывала итоги работы за предыдущий год и делилась оценками перспектив работы. Однако на данный момент понятно, что итоги прошлого года не представляют актуальности для рынка. А представлять корректировки планов еще рано, потому что в концерне бюджет пересматривается по итогам полугодия, пояснил "Интерфаксу" источник.

30 апреля, представляя годовые финансовые результаты компании, начальник финансово-экономического департамента 816 Александр Иванников отметил, что руководство компании ежемесячно актуализирует бюджет на основе анализа внешних условий.

В соответствии с прогнозом, подготовленным по итогам первого квартала 2020 года, было принято решение не корректировать бюджет "Газпрома", утвержденный советом директоров, заявил финансист. Также было решено сократить в этом году "лимиты финансирования затрат на 20% от уровня показателей".

По итогам первого полугодия эксперты дополнительно проанализируют конъюнктуру "для оценки необходимости сохранения сниженных лимитов или их изменения для плановой корректировки" бюджета концерна на 2020 год, говорил Иванников.