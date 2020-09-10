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"Газпром" задумался о сокращении инвестпрограммы по головной компании

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная программа 2020 года по головной компании ПАО "Газпром", как ожидается, сократится с 1105 млрд рублей до 955 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.

Экономический кризис

В частности более чем на 200 млрд рублей могут быть сокращены капиталовложения с увеличением суммы долгосрочных финансовых вложений.

Как ожидается, сокращение финансирования может коснуться большинства проектов, в том числе и крупнейших, стратегических строек.

Ранее руководство "Газпрома" сообщало, что инвестиции по всей группе "Газпром" в 2020 году могут сократиться с 1,6 трлн рублей до 1,3 трлн рублей.

В апреле начальник департамента 816 "Газпрома" Александр Иванников сообщал: " В соответствии с прогнозом, подготовленным по итогам первого квартала 2020 года, было принято решение не корректировать бюджет ПАО "Газпром", утвержденный советом директоров, но сократить в 2020 году лимиты финансирования операционных затрат на 20% от уровня показателей".

"Газпром" традиционно в сентябре - по итогам прохождения первого полугодия - пересматривает годовой бюджет и инвестпрограмму.

"По итогам первого полугодия 2020 года будет проведен дополнительный анализ конъюнктуры для оценки необходимости сохранения сниженных лимитов или их изменения для плановой корректировки бюджета ПАО "Газпром" на 2020 год", - говорил в связи с этим Иванников.

Хроника 27 января – 10 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Газпром Александр Иванников

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