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Прибыль Apple от продаж в России в 2019 году сократилась на 36%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Эппл Рус" по итогам 2019 года составила 189,28 млрд рублей, что на 4,04% ниже показателя 2018 года. Прибыль от продаж российской "дочки" Apple сократилась на 36,3% - до 3,68 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах компании, опубликованном в системе "СПАРК-Интерфакс".

Чистая прибыль составила 2,2 млрд рублей против 2,97 млрд рублей в 2018 году.

Apple зарегистрировала "Эппл Рус" в конце 2011 года. Российская компания на 99,5% принадлежит нидерландской Apple Holding B.V., оставшиеся 0,5% - у ирландской Аpple Distribution International. В 2013 году корпорация перевела на "Эппл Рус" все контракты на поставки продукции контрагентам в РФ. До этого российские дистрибуторы закупали устройства Apple у ее зарубежных структур.

В июне 2013 года Apple открыла в России интернет-магазин.

Apple РФ

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