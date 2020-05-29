Опережающие закупки автотехники в 2020 г. госкомпаниями и органами власти обойдутся в 70 млрд руб.

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства о возмещении недополученных банками доходов по кредитным договорам и договорам факторинга для осуществления поставок в рамках опережающих закупок госкомпаниями и органами власти в 2020 году 33 тысяч единиц автотехники на 70 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, проект подготовлен в рамках исполнения президентских поручений от 4 мая. Суть проекта в возможности обеспечения льготным финансированием исполнения договоров поставки в 2020 году автомобильной техники для органов власти и госкомпаний.

"В соответствии с проектом постановления, в 2020 году ожидается опережающая закупка автомобильной техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями в объеме не менее 33 тыс. единиц на общую сумму не менее 70 млрд руб. Оплата по заключаемым договорам на поставку техники будет осуществлена в 2020-2022 годах в зависимости от периода, в котором на данную закупку были предусмотрены средства", - говорится в сообщении Минпромторга.

К закупаемым автомобилям предъявляются требования по локализации в соответствии с 719-м постановлением.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту на сайте regulation.gov.ru, показателем, необходимым для достижения финансовой организацией результата предоставления субсидии, является достижение значение коэффициента Е не менее 15,5. Этот коэффициент определяется как суммарный объем предоставленных финансовой организацией кредитов по кредитным договорам (финансирования по договорам факторинга) на 1 рубль полученной субсидии.

Как сообщалось, вопросы преодоления кризисной ситуации, а также поддержки всей цепочки производства автомобилей, включая поставщиков компонентов и дилеров, обсуждались в ходе совещания президента РФ Владимира Путина 24 апреля.

Основными мерами поддержки отрасли, часть из которых в настоящее время прорабатывается и обсуждается, станут увеличение финансирования программ льготного автокредитования и льготного лизинга с введением новой госпрограммы "Доступная аренда", сдвиг закупок автотехники государством и госкомпаниями с 2021-2022 гг. на 2020 г., обновление опережающими темпами парков общественного транспорта и машин "скорой помощи", а также постепенный вывод из карантина автодилерских предприятий.