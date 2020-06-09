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"Газпром" решил не оставлять никого из сотрудников на "удаленке"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" по окончании действия всех ограничительных мер планирует постепенно вернуть всех сотрудников на рабочие места, без сохранения удаленного режима для части персонала на постоянной основе. Об этом сообщили в управлении информации концерна.

Пандемия коронавируса

С середины марта большая часть сотрудников головной и дочерних компаний "Газпрома" перешли на "удаленку". Компания ограничила командировки, в том числе по России, а также не рекомендовала ездить в частные поездки. Совещания с участием более десяти человек проходили по видеосвязи.

Постепенное возвращение сотрудников на производство и в офисы началось с 12 мая. Это коснулось тех, у кого был отрицательный тест на коронавирус и кому не приходится ездить на работу в общественном транспорте.

Замгендиректора по управлению персоналом ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Иван Ипатов в корпоративном издании сообщил, что на работу вернулись около 6000 работников этой компании: "Надеемся, что к 1 июля от дистанционного режима мы уйдем полностью".

"Ситуация с коронавирусом находится под контролем и постепенно стабилизируется, Роспотребнадзор даже рекомендовал некоторым регионам выходить из карантина. В первую очередь будем возвращать людей на стационарные рабочие места там, где зафиксирован наименьший уровень заболеваемости. На данный момент это два филиала в Курганской области - Далматовское и Шадринское ЛПУМГ. Затем идет Оренбуржье, еще пять филиалов", - цитирует издание.

На начало 2020 года в группе "Газпром" работало почти полмиллиона человек (порядка 473,8 тыс.).

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Газпром Екатеринбург Иван Ипатов коронавирус Роспотребнадзор

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