iGooods в мае увеличил оборот в 6 раз до 1,1 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сервис iGooods в мае 2020 года доставил 241 тысячу заказов против 48 тысяч заказов в мае 2019 года, сообщила компания.

Оборот iGooods (сумма выполненных заказов) в мае вырос почти в шесть раз – до 1,1 млрд рублей с 190 млн рублей годом ранее.

С начала мая сервис начал работу в 11 новых городах: в Нижнем Новгороде, Волгограде, Вологде, Ханты-Мансийске, Пятигорске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Саратове, Новосибирске и Уфе. Теперь доставка iGooods доступна из 28 городов России. До конца года компания планирует запустить доставку продуктов еще более чем в 20 городах.

"До начала 2020 года iGooods работал в 11 городах. Мы делали акцент на продвижение в местах присутствия и развитие IT-составляющей. На этот год был намечен выход в регионы, пандемия значительно ускорила этот процесс. Количество запросов на франшизы из разных частей России выросло в три раза. Точки, запущенные в регионах в период пандемии, окупались за 1-2 месяца вместо 6-12 месяцев в обычное время", - сказал управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис (его слова процитированы в сообщении компании).

С начала 2020 года компания совершила 742 тыс. доставок (за весь прошлый год этот показатель составил 696 тыс.).

Сервис доставки продуктов из магазинов iGooods был основан в 2015 году, в 2018 году компания привлекла 123 млн рублей от консорциума инвесторов, среди которых были фонд SOL Ventures основателя Delivery Club Левона Оганесяна и его партнеров, экс-партнеры фонда Quadriga Capital Russia. В августе 2019 года международный маркетплейс Joom приобрел 10% управляющей компании iGooods за 325 млн рублей.

iGooods осуществляет доставку продуктов из магазинов Metro, "Лента", "Карусель" (X5 Retail Group), "Ашан", "Вкусвилл", Globus, Prisma, Selgros, "Азбука вкуса", "О`Кей" и SuperBabylon. Всего к доставке подключено более 180 магазинов. Товары реализуются по цене магазина. Стоимость доставки начинается от 199 рублей и зависит от региона, а также веса заказа. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.