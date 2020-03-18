Joom запустил в РФ сервис доставки продуктов из магазинов совместно с iGooods

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Мобильный маркетплейс Joom запустил в России сервис доставки продуктов из гипермаркетов на дом - Joom Fresh.

Партнером Joom стал аналогичный сервис доставки iGooods, в котором Joom принадлежит 10%.

В новом проекте Joom возьмет на себя задачи по привлечению пользователей: маркетинг и рекламу, а также предоставит необходимую технологическую экспертизу в процессе интеграции, сообщила компания. Специалисты iGooods обеспечат договоренность с торговыми сетями, сбор, доставку продуктов, и часть технической интеграции сервиса. Клиентскую поддержку Joom и iGooods будут осуществлять совместно. Для развития проекта iGooods наберет дополнительный линейный персонал.

"Компании будут работать как полноценные партнеры, но слияния не произойдет. Закупщики iGooods будут собирать заказы и для наших клиентов, и для Joom Fresh, проекты будут развиваться параллельно", - сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис (его слова процитированы в сообщении).

На первоначальном этапе доставка продуктов доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле и Кингисеппе, Твери, Туле и Ярославле. Продукты и товары повседневного спроса доступны для заказа из торговых сетей Metro Cash and Carry, Globus, prisma, Selgros, "Вкусвилл", "Азбука вкуса" и SuperBabylon. В общей сложности это 75 торговых точек в стране и около 80 тыс. товаров, доступных для заказа. Стоимость доставки - от 199 рублей, она зависит от выбранного магазина и объема заказа.

На этапе эксперимента Joom Fresh рассчитывает на заказы со средним чеком в 2,5 тыс. рублей. "Этого будет достаточно для проверки продуктовых гипотез и усовершенствования сервиса. Прибыль в данный момент не рассматривается как ключевой показатель успеха", - отмечается в сообщении.

Joom - мобильный маркетплейс, представленный более чем в 100 странах. Головной офис компании расположен в Латвии.

В 2019 году Joom инвестировал в iGooods 325 млн рублей и получил 10% управляющей компании сервиса. Партнеры заявляли, что планируют выйти с совместным проектом в области доставки на европейский рынок, где уже работает Joom.

iGooods - крупный российский сервис доставки продуктов. Компания осуществляет доставку продуктов из гипермаркетов Metro, "Лента", "Карусель", Globus, Prisma, Selgros, магазинов "Вкусвилл", "Азбука вкуса" и др. в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле, Кингисеппе (Ленинградская область), Твери, Туле и Ярославле. На товары нет наценок - сколько они стоят в магазине, столько же стоят и на сайте iGooods. Стоимость доставки начинается от 199 рублей и зависит от региона, а также веса заказа.