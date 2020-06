S&P 500 достиг 3-месячного максимума

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник, при этом индикатор S&P 500 достиг максимальной отметки за последние 12 недель, отмечает Trading Economics.

Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, пишет MarketWatch.

Президент страны Дональд Трамп в понедельник призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии. В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

"Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах", - сказал Трамп в ходе обращения к нации.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил во вторник, что введенный в городе комендантский час будет действовать до конца недели, передает CNN. Он напомнил, что комендантский час начнет действовать во вторник с 20:00 по местному времени до 5:00 утра каждый день до воскресенья.

Однако внимание инвесторов в основном приковано к усилиям компаний по возобновлению деятельности после локдаунов, пишет MarketWatch.

В то же время, как отмечает аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон, если беспорядки в США продолжатся, "инвесторы могут столкнуться с новым типом локдаунов, установленных Национальной гвардией".

"Хорошие новости о вакцине поддержали акции в мае, но американо-китайские отношения и общественные беспорядки могут переключить на себя внимание в июне", - отмечает, в свою очередь, аналитик RBC Лори Калвасина, которую цитирует CNBC.

Тем временем Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, что американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также ограничениями, введенными с целью сдерживания распространения инфекции.

Прогноз для экономики США на 2020-2030 гг., обнародованный CBO в мае, предполагает, что объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или $7,9 трлн, ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

Трейдеры также продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином в связи с Гонконгом. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов.

Акции производителей оружия растут на фоне протестов в США, пишет The Wall Street Journal. Бумаги Smith & Wesson Brands Inc. во вторник подорожали на 10,4%, Sturm Ruger & Co. - на 4,4%.

Котировки системы денежных переводов MoneyGram International Inc. подскочили на 29,7% на сообщении Bloomberg о возможной покупке компании другим представителем отрасли - Western Union Co.

Капитализация Zoom Video Communications выросла на 1,9% и ускорила рост на электронных торгах после публикации отчетности. Чистая прибыль сервиса видеоконференций в первом квартале 2021 финансового года составила $27 млн против $2,2 млн годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $0,2 с $0,03 на акцию. Квартальная выручка подскочила на 169% - до $328,2 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне$0,09 при выручке в $230,6 млн.

Стоимость Pfizer Inc. увеличилась почти на 2%. Американская фармацевтическая компания сообщила, что инвестирует $500 млн в малые и средние биотехнологические компании для стимулирования наиболее перспективных клинических исследований.

Цена акций Starbucks Corp. снизилась на 0,7%. Сеть кофеен сокращает рабочие часы персонала в связи с ограниченной работой своих заведений в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 75,44 пункта (1,05%) - до 25742,65 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 25,09 пункта (0,82%) и составил 3080,82 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 56,33 пункта (0,59%) - до 9608,37 пункта.