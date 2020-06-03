Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи впервые с 5 марта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим ростом цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $40 за баррель) на ожиданиях восстановления экономической активности в мире и продления сделки ОПЕК++; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,6-1,1%, причем первый превысил рубеж 2800 пунктов впервые с 5 марта.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2812,08 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1291,6 пункта (+1,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар просел до 68,53 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали акции "РусАла" (+2,5%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Роснефти" (+1,3%), "Татнефти" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Мечела" (+1%), "Башнефти" (+1%), "Россетей" (+1%), Сбербанка (+1%), АФК "Система" (+1%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон указывает на возможность продолжения повышения по индексу РТС в начале торгов - фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $40 за баррель, индекс доллара (DXY) находится заметно ниже 98 пунктов, обстановка на развивающихся фондовых рынках остается сравнительно благоприятной.

Между тем, мультипликатор P/E для фондового индекса S&P500, рассчитанный по прогнозной прибыли за 2020 год, превысил 24х, что (по данным Bloomberg) соответствует максимуму за прошедшие 20 лет - рост на развитых рынках акций не выглядит устойчивым исходя из фундаментальных показателей. В течение дня некоторое влияние на динамику мировых фондовых индексов могут оказать данные по деловой активности в еврозоне (индексы PMI, 11:00 по Москве). В США выйдут данные по деловой активности в секторе услуг (ISM Non-manufacturing, 17:00 по Москве) и по запасам нефти (17:30 по Москве).

Из корпоративных событий интерес представляет отчетность "ЛУКОЙЛа" по МСФО за первый квартал (консенсус-прогноз Bloomberg предполагает чистый убыток впервые с 2016 года).

Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов полагает, что причиной оптимизма на рынках являются постепенное восстановление экономической активности, а также обещания новых фискальных и монетарных стимулов в ключевых регионах. Индекс S&P500 проторговывает зону 3000-3100 пунктов, которая представляется целевой, правда выход выше этого уровня затруднен из-за опасений усиления геополитических рисков, среди которых ухудшение отношений между США и Китаем. Макроэкономическая статистика выходит слабой, не настолько плохой как месяцем ранее, но все еще может подорвать веру инвесторов в быстрое восстановление. Это в первую очередь касается условий в сфере услуг и на американском рынке труда.

Вышедшие в среду данные по деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin по итогам мая сигнализируют о признаках восстановления, что подогрело азиатские индексы. Нефть Brent торгуется на максимумах с начала марта. Индекс МосБиржи может подняться в диапазон 2800-2850 пунктов, поскольку есть потенциал роста во внутренних историях и рост спроса на бумаги нефтегазового сектора, которые в полной мере еще не отыграли текущий рост цен на нефть, считает Антонов.

В США индексы накануне выросли на 0,6-1,1%, при этом индикатор S&P 500 превысил 3080 пунктов и достиг максимума за последние 12 недель. Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания деловой активности в связи с ослаблением карантинных мер, в то время как обеспокоенность протестами в США отошла на второй план, пишет MarketWatch.

Президент страны Дональд Трамп в понедельник призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии. В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил во вторник, что введенный в городе комендантский час с вечера 20:00 до 05:00 утра будет действовать до конца недели, передает CNN.

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, что американской экономике потребуется почти 10 лет на восстановление после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также ограничениями, введенными с целью сдерживания распространения инфекции.

Прогноз для экономики США на 2020-2030 гг., обнародованный CBO в мае, предполагает, что объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или $7,9 трлн, ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

Трейдеры также продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином в связи с Гонконгом. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов.

В среду продолжился подъем акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,4%).

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае резко вырос и оказался около максимального уровня за последнее десятилетие на фоне восстановления экономики страны после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Значение индикатора составило 55 пунктов против 44,4 пункта в апреле. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление.

Нефть утром в среду продолжает дорожать, цена Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель на признаках того, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по добыче. Стоимость Brent находится на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $40,29 за баррель (+1,8% и +3,3% во вторник), июльская цена WTI - $37,75 за баррель (+2,6% и +3,9% накануне).

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действовавшие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. Согласно сообщению Bloomberg, Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи на месяц.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 483 тыс. баррелей. Запасы бензина и дистиллятов выросли. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей.