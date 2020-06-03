Прокачку по нефтепроводу Холмогоры-Клин остановили из-за выхода нефти в Пермском крае

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Автоматизированная система контроля параметров работы АО "Транснефть-Прикамье" 3 июня в 4:12 по московскому времени зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры-Клин, и уже через две минуты работа нефтепровода на нем была остановлена.

Как говорится в сообщении общества, при осмотре нефтепровода работники предприятия обнаружили выход нефти в Оханском районе Пермского края. Общий объем выхода составил менее 10 кубометров, вся нефть локализовалась внутри проектной зоны обвалования площадью 350 кв. м, уточняет "дочка" "Транснефти".

На месте выхода нефти работают бригады аварийной службы Пермского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть-Прикамье". Чтобы освободить участок трубопровода для ремонта, был осуществлен контролируемый сброс 1200 куб. м в расположенный рядом проектный амбар.

Восстановление работы участка нефтепровода запланировано на 5 июня.

"Возможность попадания нефти в водоемы исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте проведения работ осуществляется постоянный экологической мониторинг. Причины выхода нефти устанавливаются", - отмечает общество.