Прокуроры проверят разлив нефти из трубопровода "Траснснефти" в Прикамье

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Пермского края начала проверку разлива нефти из магистрального трубопровода АО "Транснефть-Прикамье" рядом с деревней Тулумбаиха.

По данным надзорного ведомства, из-за разгерметизации трубы из нее вытекло около 9,6 кубометров нефти на площади 12 квадратных метров. Утечку устранили.

Прокуроры проверят соблюдение требований экологического законодательства при эксплуатации трубопровода и выяснят, кто допустил загрязнение природы.

Выход нефти на отрезке "Холмогоры-Клин" в Оханском районе обнаружили в ночь на 3 июня. Прокачку нефти по трубе приостановили. По данным оператора "Транснефть-Прикамье", вытекшая нефть осталась внутри проектной зоны обвалования площадью 350 кв. метров. В компании исключили возможность, что нефть попадет в водоемы, и считают ситуацию не опасной для природы и населения.

Восстановление работы участка нефтепровода запланировано на 5 июня.