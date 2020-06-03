Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

"Газпром" переделал "автомойку" в оператора цифрового пространства строек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" приступил к созданию в составе группы специализированного оператора единого цифрового пространства управления инвестиционными проектами капитального строительства в рамках реформы своего инвестиционно-строительного комплекса.

Компания из подмосковной Развилки, (прежние названия - "Автотранспортное предприятие ВНИИГАЗ", "Научно-внедренческое предприятие ВНИИГАЗ"), основным источником дохода которой в прошлом году была мойка автотранспортных средств, сменила название на ООО "Газпром ЦПС" и заявила о новых задачах в рамках группы: "развитие в качестве специализированной компании-оператора единого цифрового пространства управления инвестиционными проектами капитального строительства ПАО "Газпром".

В октябре генеральным директором ООО назначен Михаил Константинов, который также руководит известными операторами ООО "ЭТП ГПБ" и ООО "ЭТП ГПБ Консалтинг".

В уставе был зарегистрирован новый основной вид деятельности - "создание и использование баз данных и информационных ресурсов". Утверждена организационная структура и штатное расписание в общей штатной численностью 99 человек на конец 2020 года (на конец 2019 года работало пять человек). Уже зарегистрировано обособленное подразделение в Санкт-Петербурге, куда на конец марта уже было трудоустроено 14 человек.

Компания получила заем на 300 млн рублей от ПАО "Газпром", а также трехлетний заем от ООО "Газпром инвест"; ведется работа по увеличению ее уставного капитала.

ВНИИГАЗ Московская область Газпром Михаил Константинов Петербург

Новости
Экономический кризис

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Страны ОПЕК в мае исполнили сделку по нефти лишь на 75% из-за Ирака и Нигерии

"Аэрофлот" запустил оформление ваучеров за неиспользованные из-за COVID-19 билеты

Экономический кризис

Экономисты спрогнозировали доллар по 90 рублей к концу года

Экономисты спрогнозировали доллар по 90 рублей к концу года
Экономический кризис

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи впервые с 5 марта

Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора после снятия карантина

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');