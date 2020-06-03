"Газпром" переделал "автомойку" в оператора цифрового пространства строек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" приступил к созданию в составе группы специализированного оператора единого цифрового пространства управления инвестиционными проектами капитального строительства в рамках реформы своего инвестиционно-строительного комплекса.

Компания из подмосковной Развилки, (прежние названия - "Автотранспортное предприятие ВНИИГАЗ", "Научно-внедренческое предприятие ВНИИГАЗ"), основным источником дохода которой в прошлом году была мойка автотранспортных средств, сменила название на ООО "Газпром ЦПС" и заявила о новых задачах в рамках группы: "развитие в качестве специализированной компании-оператора единого цифрового пространства управления инвестиционными проектами капитального строительства ПАО "Газпром".

В октябре генеральным директором ООО назначен Михаил Константинов, который также руководит известными операторами ООО "ЭТП ГПБ" и ООО "ЭТП ГПБ Консалтинг".

В уставе был зарегистрирован новый основной вид деятельности - "создание и использование баз данных и информационных ресурсов". Утверждена организационная структура и штатное расписание в общей штатной численностью 99 человек на конец 2020 года (на конец 2019 года работало пять человек). Уже зарегистрировано обособленное подразделение в Санкт-Петербурге, куда на конец марта уже было трудоустроено 14 человек.

Компания получила заем на 300 млн рублей от ПАО "Газпром", а также трехлетний заем от ООО "Газпром инвест"; ведется работа по увеличению ее уставного капитала.