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Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум в I квартале на 2,2%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект ведомственного приказа, в соответствии с которым прожиточный минимум (ПМ) в стране на душу населения в I квартале 2020 года предлагается увеличить по сравнению с последним кварталом 2019 года на 2,2%.

Документ размещен в среду на официальном портале для публикации проектов нормативных актов. Проектом предлагается установить величину прожиточного минимума за I квартал 2020 г. на душу населения в размере 10 843 рубля, для трудоспособного населения - 11 731 рубль, пенсионеров - 8 944 рубля, детей - 10 721 рубль.

Таким образом, следует из пояснительной записки, ПМ за I квартал по отношению к IV кварталу 2019 г. увеличивается на душу населения на 2,2%, для трудоспособного населения - на 1,9%, для пенсионеров - на 1,8%, для детей - на 3,3%.

По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в I квартале 2020 г. к предыдущему кварталу вырос на 1,1%, ИПЦ на продукты питания - на 2,1%. Стоимость продуктов питания в составе ПМ на душу населения увеличилась на 2,6%.

Больше всего в I квартале по сравнению с IV кварталом выросли цены на свежие огурцы - на 62%, на свежие помидоры - на 51,5%, виноград - на 26,3%, репчатый лук - на 11,9%, капусту белокочанную - на 10,5%, морковь - на 10,1%, картофель - на 9,8%, яблоки - 9,1%, свеклу - на 4,4%, говорится в записке.

Потребительская корзина - это установленный государством минимальный набор продуктов и непродовольственных товаров и услуг, в который входят лекарства, одежда, обувь, санитарно-гигиенические принадлежности и культурно-бытовые товары. Исходя из стоимости потребительской корзины в России рассчитывается прожиточный минимум, с величиной которого связаны социальные выплаты и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Стоимость потребительской корзины рассчитывается ежемесячно Росстатом для основных социально-демографических групп населения - трудоспособных граждан, пенсионеров и детей как в целом по России, так и отдельно для каждого региона страны.

Минтруд Росстат

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