Производители удобрений попросили заморозить внутренние цены на газ до конца года

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские производители удобрений просят правительство заморозить внутренние цены на газ до конца 2020 года.

"Мы обратились с этим вопросом в правительство, думаю, в скором времени получим ответ и обсудим это. Я думаю, цены на газ для российских предприятий однозначно не должны превышать цены для потребителей за рубежом, это основной месседж", - заявил генеральный директор "ФосАгро" и глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в ходе онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Снижение потребительского спроса (в условиях пандемии - ИФ) влечет за собой большое давление на цены, в первую очередь, на те продукты, которые экспортирует наша страна. Мы это объективно видим. Не помогают в данном случае и цены на газ, они реально снижаются во всем мире и делают по сути более конкурентоспособными наших визави из разных стран", - пояснил Гурьев, отметив, что спотовые цены на газ в США и Европе сейчас "фактически ниже, чем для некоторых российских компаний".

"Мы говорим о неком тактическом и краткосрочном режиме. В конечном итоге мы видим, что цены на энергоресурсы должны быть выше сегодняшних значений, и ситуация должна выправиться", - подчеркнул глава "ФосАгро".

РАПУ просит правительство временно заморозить внутренние оптовые цены на газ, а также организовать мониторинг, чтобы не допустить превышения оптовых цен для российских потребителей над ценами для зарубежных конкурентов, уточнил "Интерфаксу" представитель ассоциации.