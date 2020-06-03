Глава "ФосАгро" призвал не допустить банкротства подрядчиков

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава "ФосАгро" Андрей Гурьев считает необходимым проработать в правительстве меры поддержки подрядных организаций, чтобы не допустить их банкротства и остановки инвестпроектов.

"Нужно также правильно перенести меры поддержки (в рамках плана по нормализации деловой жизни в России - ИФ) на подрядные организации, которые сегодня позволяют нам строить новые мощности... Если они обанкротятся, у нас встанет инвестиционный цикл", - сказал Гурьев в ходе онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе".

Российские производители минудобрений на ближайшие пять лет планируют направить на инвестиции более 1 трлн рублей, напомнил он.

Ранее в ходе пресс-конференции Гурьев также объявил о просьбе российских производителей удобрений к правительству о заморозке внутренних цен на газ до конца 2020 года.

"Мы говорим о неком тактическом и краткосрочном режиме. В конечном итоге мы видим, что цены на энергоресурсы должны быть выше сегодняшних значений, и ситуация должна выправиться", - подчеркнул глава "ФосАгро".