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Кабмин перенес рассмотрение 3-летнего макропрогноза на следующую неделю

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ перенесло рассмотрение вопроса об основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы на следующее заседание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве не стали комментировать причины, по которым рассмотрение этого вопроса на правительстве было перенесено на неделю.

Пресс-служба правительства ранее сообщала в своем пресс-релизе, что на заседании в четверг планируется рассмотреть в том числе вопрос "О сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемых изменениях цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Но в четверг на сайте правительства в разделе анонсов этого вопроса уже не было в повестке заседания кабинета министров.

Заседание правительства проходит каждую неделю по четвергам.

правительство

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