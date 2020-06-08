"Газпром" заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку в РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" и ООО "РусХимАльянс" (оператор проекта создания интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа; на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и АО "РусГазДобыча") заключили 20-летние коммерческие договоры на поставку сырьевого и товарного газа.

Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", предусмотрена следующая схема взаимодействия. Этансодержащий природный газ будет поставляться с месторождений "Газпрома" в адрес "РусХимАльянса" в объеме 45 млрд куб. м в год. Газ, оставшийся после переработки (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) и производства сжиженного природного газа, будет поставляться в газотранспортную систему "Газпрома" в объеме около 18 млрд куб. м в год.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов также заметил журналистам: "Подписанный сегодня с "РусХимАльянсом" договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд куб. м газа в течение 20 лет. Это крупнейший контракт на поставку газа в России в истории "Газпрома".

Подписан также договор между "РусХимАльянсом" и ООО "Балтийский химический комплекс" (100-процентное дочернее предприятие "РусГазДобычи") на поставку этановой фракции для дальнейшей переработки на технологически связанном с интегрированным комплексом газохимическом предприятии. Срок поставок - 20 лет.

"РусХимАльянс" заключил ЕРС-контракт (комплексный подряд, аббревиатура образована словами Engineering, Procurement, Construction) с АО "НИПИГАЗ" на полный цикл работ по созданию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса. Подрядчик обеспечит подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также окажет услуги по интеграции объектов комплекса с общезаводским хозяйством.

С конца 2019 года НИПИГАЗ уже провел для "РусХимАльянса" комплекс инженерных изысканий и разработал основные технические решения. В настоящий момент идет разработка проектной документации для объектов газопереработки.

"В дальнейшем "РусХимАльянс" определит ЕРС-подрядчиков для создания объектов по сжижению природного газа, товарно-сырьевой базы, морского отгрузочного терминала и других непроизводственных объектов. Для комплексного управления строительством интегрированного комплекса будет выбран ЕРСМ-подрядчик (управление проектированием, поставками и строительством - ИФ)", - отмечается в релизе.

"Газпром" и "РусГазДобыча" реализуют проект создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги. Предприятие будет выпускать СПГ (13 млн тонн в год), а также этановую фракцию, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановую фракцию. Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "РусГазДобыча". Предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена.