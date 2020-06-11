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Volkswagen отложил поставки электромобиля ID.3 из-за проблем с ПО

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Volkswagen объвил, что отложит до сентября поставки клиентам своего флагманского электромобиля ID.3 из-за проблем с программным обеспечением.

Компания начнет принимать предзаказы на первые 30 000 электромобилей с 17 июня, однако поставки ранней версии электромобиля без ряда характеристик начнутся лишь в сентябре. Версия ID.3 с полным пакетом опций не будет доступна до конца года.

Volkswagen пришлось отложить его продажи уже во второй раз, в первый раз отсрочка была вызвана пандемией коронавируса.

Возможность подключения к интернету предусматривает, что владельцы электромобиля смогут обновлять его системы самостоятельно, без надобности обращаться в дилерский центр. Такую возможность уже предоставляет Tesla. Между тем инженеры Volkswagen, отвечающие за ПО, на данный момент не смогли наладить бесперебойное подключение электромобиля к приложениям на основе облачных сервисов, которые компания разрабатывает совместно с Microsoft.

"Работа в непростых условиях пандемии в последние несколько месяцев является существенным вызовом для всей команды ID.3. Это делает грядущий выход ID.3 на рынок еще более важным", - сказал член совета директоров Volkswagen Томас Ульбрих, отвечающий за разработку электромобилей.

ID.3 замышлялся как альтернатива электромобилям Tesla на масс-маркете. Компания рассчитывает, что ID.3 станет столь же популярной в масс-маркете, как легендарная модель Beetle и автомобили Golf.

Volkswagen ID.3 Tesla Германия коронавирус Томас Ульбрих

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