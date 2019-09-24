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Volkswagen начал выпускать аккумуляторы для электромобилей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий автопроизводитель Volkswagen запустил собственное производство аккумуляторов для электромобилей.

Пилотное производство, которое будет выпускать небольшие партии батарей, было запущено в понедельник в Зальцгиттере (федеральная земля Нижняя Саксония), сообщает Deutsche Welle. В компании рассчитывают таким образом наработать необходимый опыт, который позволит совместно со шведской компанией Northvolt развернуть массовое производство аккумуляторов.

В 2020 году партнеры намерены начать строительство в Нижней Саксонии предприятия по выпуску аккумуляторных батарей суммарной мощностью 16 ГВт. Его ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2023 года - начале 2024 года.

Кроме того, в 2020 году в Зальцгиттере должна быть введена в эксплуатацию установка по утилизации отработанных батарей.

Volkswagen намерен инвестировать в производство аккумуляторов в общей сложности свыше 1 млрд евро.

Компания уже в ноябре этого года планирует начать выпуск первого серийного электромобиля VW ID.3, за которым последуют другие модели. Как ожидается, в течение 10 лет на рынок могут выйти порядка 70 различных электромобилей, что требует большого количества аккумуляторных батарей, которые компания пока приобретает у азиатских поставщиков.

Volkswagen

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