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Семь частных турецких покупателей задолжали "Газпрому" $2 млрд за невыборку по take-or-pay

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Частные турецкие импортеры по итогам 2019 года оказались должны "Газпрому" около $2 млрд за невыборку минимальных контрактных количеств (и этот долг в новом году только увеличивается), сообщает газета The Wall Street Journal

Эти покупатели выбрали менее 15% от согласованного контрактного объема в 10 млрд куб. м, поставляемого с условием "бери или плати". Частные компании согласованно ведут переговоры с "Газпромом" чтобы найти договоренность, не прибегая к арбитражу. Под обязательства покупателей выпущены гарантии турецких (в основном государственных) банков на $600 млн, отмечает WSJ.

Турция в 2019 году сократила закупки российского газа до 15,5 млрд куб. м, что в два раза меньше максимального значения, зафиксированного в 2017 году, - 29 млрд куб. м (данные "Газпрома"). За первые четыре месяца 2020 года поставки упали по отношению к январю-апрелю 2019 года еще в два раза. При этом республика активно наращивает импорт сжиженного природного газа, спотовые цены на который оказались существенно ниже цен на газ "Газпрома" по долгосрочным контрактам.

Газпром Турция

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