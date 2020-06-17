Mercedes Benz отзовет 4,65 тыс. машин в Китае из-за наклеек на дверях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Mercedes Benz (China) Ltd. отзовет с китайского рынка 4,653 тыс. автомобилей из-за неверной информации на наклейках на задних дверях.

Как сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР, отзыв начнется 19 июня и затронет импортные седаны G-класса, произведенные в период с 14 февраля 2018 по 24 сентября 2019 года.

Наклейка, подсказывающая способ блокировки задних дверей на этих транспортных средствах, может указывать на неверное положение "детского" замка, повышая тем самым риск получения ребенком травмы в случае неожиданного открытия двери.

Автопроизводитель бесплатно установит на задние двери этикетку с правильными указаниями по эксплуатации, сообщает агентство "Синьхуа".