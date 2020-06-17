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Потребительские цены на бензин в РФ 9-15 июня выросли на 0,2% впервые почти за полгода

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 июня выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и семи недель стабильность перед этим, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Такой недельный рост цен на бензин - на 0,2% - в последний раз фиксировался лишь в более длинный (из-за новогодних праздников) период с 23 декабря по 9 января.

Рост цен на бензин на предыдущей неделе - со 2 по 8 июня - был зафиксирован также впервые с конца января. Последний раз перед этим они росли также на 0,1% только с 21 по 27 января, после этого десять недель цены на бензин были стабильными, две недели снижались по 0,1%, а потом еще семь недель были стабильными.

Цены на дизельное топливо за неделю с 9 по 15 июня также увеличились на 0,1% после аналогичного роста неделей ранее и пяти стабильных недель перед ней.

С начала года бензин подорожал к 15 июня на 0,5%, цены на дизтопливо остаются стабильны.

Росстат

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