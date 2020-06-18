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ЦБ РФ с 1 июля возобновит оценку экономического положения банков

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 июля возобновит оценку экономического положения банков, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова в ходе ежегодного съезда Ассоциации российских банков (АРБ), который проходит в онлайн-режиме.

"С 1 июля мы возобновим оценку экономического положения банков в соответствии с указанием N4336-У. И в связи с этим я хотела бы рекомендовать кредитным организациям уже в ближайшее время самостоятельно рассчитать прогнозные значения тех показателей, которые влияют на оценку экономического положения. Напомню, что на 1 апреля мы не меняли оценку экономического положения, взяв за основу ту оценку, которая была определена по состоянию на 1 января", - сказала она.

Полякова также подтвердила, что ЦБ с конца июня - начала июля возобновит проведение инспекционных проверок.

ЦБ РФ

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