Новак дал прогноз по выходу мирового рынка нефти к балансу запасов

По мнению главы Минэнерго, мировой рынок нефти может прийти к среднему уровню запасов за пять лет к концу 2020 - середине 2021 года

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Динамика добычи нефти и восстановления спроса на энергоресурсы в мире дает основания рассчитывать на то, что в достаточно близкой перспективе с рынка уйдут избыточные запасы. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг.

"Мы обсуждали прогнозы рынка, которые складываются на июль, и прогнозы до конца года. У нас примерно оценки, у всех стран и у секретариата ОПЕК, сходятся: при текущей динамике роста спроса и исполнения соглашения (и кроме того, сокращение еще отмечается в странах, которые не входят в ОПЕК+, примерно на 3,5 млн баррелей), при такой динамике мы можем достаточно быстро, может быть, к концу этого года либо к середине следующего года выйти на сбалансированный рынок. То есть на снижение остатков до уровня среднего пятилетнего значения", - сказал Новак в интервью "России 24" (ВГТРК).

Министр подтвердил, что страны, которые в мае не выполняли обязательства в рамках сделки ОПЕК+, в четверг подтвердили намерение выйти на 100%-е исполнение соглашения, и в течение нескольких месяцев компенсировать накопленное неисполнение.

Внеочередная министерская встреча может не понадобиться

Новак выразил надежду, что ОПЕК+ не потребуется созывать внеочередную министерскую встречу до запланированной на декабрь, но напомнил, что такая опция есть.

"У нас будут ежемесячные встречи (министерского мониторингового комитета, JMMC - ИФ) по изучению ситуации на рынке и мониторингу исполнения соглашения. Что касается министерских встреч, они проходят два раза в год, и следующая встреча запланирована на декабрь. Если понадобится, у нас есть возможность созвать внеочередную встречу. Надеюсь, что этого не будет, поскольку мы надеемся, что рынок будет восстанавливаться", - сказал Новак.

Уровень исполнения сделки составил 87%

Российский министр отметил, что в ходе сегодняшней встречи мониторингового комитета было отмечено, что уровень исполнения сделки составил 87%, то есть сокращение составило 8,4 млн б/с при плане 9,7 млн б/с - примерно на 1,3 млн б/с меньше. Он подчеркнул, что несколько стран не вышли на исполнение, но в течение нескольких месяцев компенсируют недоисполнение.

Продление майских ограничений на август не обсуждалось

Новак подчеркнул, что сегодня JMMC не обсуждал продление майских ограничений на август. "Мы мониторили ситуацию за май и смотрели прогнозы исполнения соглашения в июне-июле с учетом принятых решений", - сказал он.

Новак также напомнил, что реализация соглашения ОПЕК+ потребовала от российских компаний корректировки планов по добыче нефти. "Сегодня мы уже скорректировали прогноз социально-экономического развития - примерно сокращение от первоначальных планов на 10% - это примерно 510-520 млн тон относительно 550-570 млн т добычи (нефти с конденсатом - ИФ)", - заметил министр.

Прогноз по балансу спроса и предложения

Достижения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке можно ожидать в ближайшие один-два месяца, заявил Новак в интервью телеканалу Россия 24.

"Мы близки к тому, чтобы выйти хотя бы на уровень баланса спроса и предложения в конце июня - начале июля, поскольку наблюдаем продолжающийся рост спроса по мере снятия антикризисных мер, режима самоизоляции, увеличения перевозок автомобильным транспортом, авиаперевозок, хотя есть негативные моменты, которые настораживают относительно второй волны (пандемии - ИФ) в тех или иных регионах", - сказал он.

"Тем не менее, сегодня спрос увеличивается, и, с учетом действующего соглашения, мы должны выйти на баланс спроса и предложения в ближайшие месяц-два. Это позитивно влияет на котировки - они выросли почти в два раза за последние буквально полтора месяца с момента начала действия соглашения. Те котировки, которые сегодня на рынке, они отражают реальную ситуацию, колеблются в диапазоне $40 за баррель", - добавил министр.