Рост японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ вызвал вопросы в Госдуме

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал заключение на годовой отчет ЦБ, где обратил внимание на политику управления валютными активами, в частности вопросы комитета вызвало увеличение доли российского регулятора в японских ценных бумагах.

"Вызывает вопросы проводимая Банком России политика управления валютными активами. В частности, в отчете отсутствуют какие-либо пояснения относительно того, почему в 2020 г. доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах Банка России выросла с 7,5% до 13,2%", - отметили в комитете.

"Если увеличение доли китайских ценных бумаг в российском золотовалютном "портфеле" в предыдущие годы могло объясняться сравнительно высокими темпами роста китайской экономики (хотя и увеличивало валютные риски Банка России), то в случае с японскими ценными бумагами подобные аргументы неприменимы - японская экономика по-прежнему не может выйти на траекторию устойчивого роста, а процентные ставки по японским финансовым инструментам близки к нулю либо даже отрицательны", - говорится в заключении.

Согласно отчету ЦБ, направленному ранее в Госдуму (географическое распределение золотовалютных активов), на 1 января 2019 г. доля Японии составляла 7,5% от доли всех вложений, на 1 января 2020 г. этот показатель составил 13,2%. Доля вложений в китайские ценные бумаги за этот же период упала с 14,1% до 13,8%.

Комитет по экономической политике Госдумы традиционно готовит свое заключение как на годовой отчет ЦБ, так и на основные направления ДКП отдельно от комитета по финансовому рынку и комитета по бюджету, которые вырабатывают совместный документ.

Так в ноябре 2019 г. комитет по экономической политике выступил с предложением перейти к мягкому регулированию валютного курса рубля, а также рассмотреть возможность введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала, что вызывало ряд критических замечаний как среди депутатов, так и финансовых властей.

Годовой отчет ЦБ планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 23 июня.