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Треть россиян сочли рубль лучшей валютой для сбережений

Доллару больше всего доверяет каждый пятый гражданин, свидетельствует данные опроса

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Наиболее подходящей валютой для хранения накоплений российский рубль считают 33% сограждан, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в "Интерфакс" в понедельник.

Исследование показало, что национальную валюту в качестве средства хранения сбережений больше всего ценит молодежь в возрасте до 24 лет (39%). Россияне с ежемесячным доходом от 80 тыс. рублей отечественной валюте доверяют больше, чем сограждане, зарабатывающие в месяц от 30 тыс. до 49 тыс. рублей - 39% и 30% респондентов соответственно.

В свою очередь, каждый пятый россиянин считает доллар США самой оптимальной валютой для того, чтобы хранить сбережения, больше всего так относятся в американской валюте 25% сограждан в возрасте до 24 лет.

По данным Superjob.ru, евро самой лучшей валютой для хранения накоплений считают 11% россиян, больше всех подобным образом рассматривают общеевропейскую валюту 14% сограждан в возрасте 25-34 лет.

Согласно исследованию, 24% россиян затруднялись определить какую-либо из валют в качестве лучшего средства для хранения сбережений.

Опрос был проведен 10-14 июня среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 382 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Superjob.ru

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