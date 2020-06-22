Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Mail.ru Group подала документы для регистрации вторичного листинга глобальных депозитарных расписок компании на Московской бирже. В сообщении Mail.ru Group говорится, что заявка подана для включения ценных бумаг в котировальный список первого уровня.

Mail.ru Group ожидает, что ее акции начнут торговаться на Мосбирже в ближайшие недели - после утверждения документов и получения допуска к торгам со стороны Мосбиржи.

Совет директоров интернет-компании одобрил проведение вторичного листинга GDR на Мосбирже в марте. Тогда сообщалось, что ценные бумаги компании начнут торговаться в Москве в течение I полугодия 2020 года.

Впервые компания сообщила, что ее совет директоров рассматривает возможность вторичного листинга на Мосбирже 26 февраля.

Mail.ru Group была образована в 2005 году на базе одноименного почтового сервиса. Сейчас компании принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", в портфель компании также входит игровое направление, мессенджеры ICQ, Agent Mail.Ru и TamTam.

Осенью 2010 года Mail.ru вышла на LSE. Free float составляет сейчас 50% капитала компании.

Вторичный листинг на Московской бирже для российских эмитентов, которые в свое время провели IPO в Лондоне, становится все более распространенной практикой. На Мосбирже уже торгуются "Эталон", En+, ранее сообщалось, что листинг на московской площадке рассматривает MDMG.