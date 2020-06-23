Миноритарный акционер PSA Group призвал пересмотреть условия слияния с Fiat Chrysler

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Французская инвестиционная компания Phitrust, являющаяся миноритарным акционером PSA Group (выпускает автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall), выступила против слияния PSA с Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) на условиях, согласованных в прошлом году.

В пресс-релизе, опубликованном в преддверии годового собрания акционеров PSA, которое пройдет 25 июня, Phitrust отметила, что уже в момент заключения сделки в декабре 2019 года положение двух компаний "не оправдывало слияние по принципу 50/50".

"Со времени объявления сделки в последнем квартале 2019 года и вступления мировой экономики в рецессию группа PSA продемонстрировала свою устойчивость, благодаря благоприятному состоянию финансов и правильному управлению расходами. Ситуация оказалась иной для группы FCA, чье финансовое положение менее устойчиво", - говорится в сообщении инвестиционной компании.

Как сообщалось ранее, FCA претендует на гарантии итальянского правительства по кредиту объемом 6,3 млрд евро.

Помимо этого, Phitrust обратила внимание на экологические, социальные и управленческие последствия слияния, а также выразила сомнения относительно стратегических целей сделки.

"Учитывая технологическое развитие в автомобильной промышленности, в результате которого инновационные технологии принадлежат уже не автопроизводителям (например, технология автономного вождения Google), является ли действительно правильным решением стремление к увеличению масштабов за счет другого производителя?" - задаются вопросом в компании.

Phitrust указывает, что предстоящее собрание акционеров может позволить владельцам миноритарных долей в PSA выступить против решения крупнейших акционеров поддержать сделку.

В декабре прошлого года PSA и FCA подписали юридически обязывающее соглашение о слиянии, которое может создать четвертого по величине автопроизводителя в мире. На прошлой неделе Еврокомиссия запустила вторую фазу антимонопольной проверки сделки, после того как компании не приняли мер, которые могли б45ы ослабить опасения регулятора относительно возможного положения объединенной компании на европейском рынке. ЕК должна вынести свое решение по сделке до 22 октября текущего года.

Акции Peugeot дорожают на 6,8% на торгах в Париже во вторник. Котировки FCA в Милане растут на 5,3%.