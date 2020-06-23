Акции "Яндекса" подскочили более чем на 5% на новостях о снижении налогов для IT

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рост акций "Яндекса" вечером во вторник ускорился на "Московской бирже" после заявления президента РФ Владимира Путина о планах снизить ставку налога на прибыль для ИТ-отрасли с 20% до 3%; бумаги подскочили более чем на 5% и обновили максимум.

К 18:06 по Москве цена акций "Яндекса" поднималась до 3444,8 рубля за штуку (+6,2%), при этом объем торгов превысил 3,6 млрд рублей.

Президент РФ в своем видеообращении также отметил, что ставка страховых взносов также должна быть уменьшена – с 14% до 7,6%, и необходимо, чтобы эти меры действовали бессрочно.

Расписки на акции Mail.ru Group, которые торгуются на Лондонской фондовой бирже, во вторник подскочили почти на 10% (до $22,5) и обновили максимум с февраля.