ЦБ поддержал законопроект о запрете привлекать клиентов НПФ через агентов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Банк России поддержит законопроект Минтруда, который запрещает негосударственным пенсионным фондам (НПФ) пользоваться услугами агентов при заключении договоров по обязательному пенсионному страхованию, а также при оформлении и подаче заявлений о досрочном переходе к другому фонду. Обь этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"В прошлые годы довольно острой проблемой были переходы граждан между пенсионными фондами - непрозрачный механизм, который часто базировался на введении в заблуждение людей, и иногда и откровенные махинации. Депутаты поднимали этот вопрос борьбы с этой практикой, чтобы граждане не теряли уже накопленный инвестиционный доход", - сказала она.

"В результате введенных нами ограничений в 2019 году было 260 тысяч досрочных переходов. Это в 6 раз меньше, чем в 2018 году, и в 18 с лишним раз меньше, чем в 2017 году. А сумма потерянного инвестдохода за год снизилась в 5 раз, до 3 млрд рублей. Но она все равно есть, поэтому, на наш взгляд, необходимы дополнительные меры. Минтруд сейчас разработал законопроект по ограничению деятельности агентов. И мы его поддержим", - отметила глава ЦБ РФ.

Как позже пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ, "несмотря на то, что потери инвестиционного дохода гражданами существенно снизились, мы не считаем этого достаточным. Полагаем, что в целях защиты прав застрахованных лиц деятельность агентов НПФ по обязательному пенсионному страхованию должна быть дополнительно ограничена, поэтому мы поддерживаем соответствующий законопроект Минтруда. Кроме того, мы продолжим проведение в отношении НПФ мероприятий в рамках поведенческого надзора".

О начале разработки законопроекта, который бы законодательно запретил НПФ привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах застрахованных граждан к другому пенсионному фонду, Минтруд объявил в августе 2019 года. Согласно тексту законопроекта, гражданин также имеет право подать заявление о запрете на перевод его средств в другой пенсионный фонд.

По действующему законодательству в случае досрочного перехода - то есть, раньше, чем один раз в пять лет - гражданин теряет инвестиционный доход, накопленный с момента прошлого перехода.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда, планируется, что законопроект будет принят в текущем году и вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования закона.

Ранее ЦБ РФ и Минфин предложили заморозить на три года досрочные переходы граждан в рамках системы обязательного пенсионного страхования. Планировалось, что обновленный механизм начнет работать уже в переходную кампанию 2020 года. В Банке России "Интерфаксу" во вторник не стали комментировать, как идет работа над законопроектом.