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Падение экспорта трубопроводного газа и СПГ в апреле замедлилось по отношению к I кварталу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Падение экспорта природного газа (сжиженного и трубопроводного) из России в апреле замедлилось до 10,5% по сравнению с примерно 12,5% снижения за первый квартал, следует из сообщения Минэнерго.

"Что касается газа, то вследствие снижения потребления газа в ряде европейских стран, а также значительно выросших поставках в 2019 году, экспорт газа в первые месяцы 2020 года находится чуть ниже уровней 2019 года, но постепенно восстанавливается", - комментирует министерство.

Так, в апреле 2020 года он составлял 17,9 млрд куб. м., и был на 10,5% ниже по сравнению с апрелем 2019 г., при этом в период с января по апрель 2020 года он составлял 76,7 млрд куб. м. и был на 12% меньше аналогичного периода прошлого года, что в первую очередь вызвано высокой заполненностью европейских хранилищ еще с зимнего сезона, приводит цифры ведомство.

"В перспективе стоит ожидать продолжение начавшейся тенденции по постепенному восстановлению спроса на нефть, а чуть позже, ближе к осени – и на газ. В то же время, экспорт нефти в последующие месяцы будет напрямую зависеть также и от соглашения ОПЕК+. Что касается экспорта газа, то его объемы привязаны к скорости восстановления экономической активности в странах Европы и АТР", - приводит министерство комментарий замминистра Павла Сорокина.

Минэнерго

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