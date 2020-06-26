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"Ъ" узнал о планах менеджмента "Новомета" выкупить доли "Роснано" и инвестфондов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Менеджмент "Новомета" может выкупить доли в компании у "Роснано" и инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Менеджменту и шести основателям компании во главе с Олегом Перельманом принадлежит 49,9%, "Роснано" - 30,76%, остальное - у инвестфондов.

По словам источников, сумма сделки может составить 9,8 млрд руб., из которых 5,9 млрд руб. может быть выплачено в адрес "Роснано".

При этом, отмечают источники, "Роснано" и инвестфонды могут продать свои доли с условием, что получат бонус в случае вхождения в "Новомет" стратегического инвестора (на долю более 50%) или выхода компании на IPO в течение пяти лет после сделки. Размер бонуса - половина от разницы между ценой продажи акций сейчас и в будущем, но не более $55 млн. О планах выхода на IPO "Новомет" упоминал еще в прошлом году, но в контексте планировавшейся тогда сделки по вхождению в капитал Saudi Aramco.

"Роснано" вошло в капитал "Новомета" в 2011 году, инвестиции составили 4 млрд руб. В 2016 году компания решила выйти из проекта, однако планы найти инвестора на пакет акций терпели неудачу. Так, власти заблокировали сделку по продаже 100% "Новомета" американской Halliburton, хотя сумма, по словам источников, могла составить около $1 млрд за всю компанию. Неудачной стала и попытка "Роснано" продать свою долю в "Новомете" консорциуму РФПИ и Saudi Aramco за 7,5 млрд руб.

"Новомет" специализируется на производстве насосного и внутрискважинного оборудования, крупнейший производитель полупогружных насосов для нефтегазовой отрасли в России и седьмой в мире. Завод (две промплощадки) и штаб-квартира компании находятся в Перми, центры по разработкам - в Перми и Москве. Компания имеет филиалы в Азербайджане и Казахстане. Выручка компании за 2019 год выросла на 9%, до 25 млрд руб. В 2018 году 55% поступлений компании давал рынок РФ и СНГ, остальное - дальнее зарубежье.

Новомет Роснано Олег Перельман

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