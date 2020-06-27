"Нижнекамскнефтехим" откажется от перехода на неполную рабочую неделю

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) приняло решение о сохранении в июле режима полной рабочей недели, сообщается в в инстаграме компании.

Ранее сообщалось, что в конце апреля НКНХ издал приказ о возможном введении с 6 июля режима неполного рабочего времени для дневного персонала компании.

"Мы уже передвинули ежегодный капитальный ремонт на заводах по выпуску синтетических каучуков на апрель-май (на более ранний срок - ИФ), чтобы сократить предложение в период низкого спроса. В дополнение к этому мы занимаемся вопросом организации буферных складов на территории России и Европы. Но ситуация очень сложная", - говорил тогда Сафин.

В первом квартале 2020 года НКНХ снизил выручку по РСБУ на 16,5% по сравнению с показателем января-марта прошлого года - до 38,1 млрд рублей.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".