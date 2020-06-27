Чубайс стал членом совета директоров "Системы"

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО АФК "Система" на годовом собрании утвердили совет директоров корпорации в обновленном составе, расширив его с 11 до 12 человек, сообщил зампредседателя совета директоров корпорации Андрей Дубовсков.

В совет директоров "Системы" вошли Владимир Чирахов, экс-глава "Детского Мира" и президент корпорации с апреля 2020 года, а также глава "Роснано" Анатолий Чубайс и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер. Чубайс и Шнайдер вошли в совет директоров в качестве независимых.

Чубайс является председателем правления ООО "УК "Роснано". Шнайдер с 2018 по февраль 2020 года являлся заместителем премьер-министра, министром экономики и министром здравоохранения Люксембурга.

В совете директоров АФК остаются основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков, заместитель председателя совета директоров и экс-президент корпорации Андрей Дубовсков, председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, экс-глава корпорации и президент Segezha Group Михаил Шамолин, бывший топ-менеджер АФК Рон Зоммер, независимые директора Анна Белова, Роберт Кочарян, Роджер Маннингс и Давид Якобашвили.

Совет директоров корпорации покинули Сергей Боев (входил в совет с 2013 года), который является генконструктором СПРН и возглавляет ПАО МАК "Вымпел", а также бывший министр экономики и внешней торговли Люксембурга и экс-представитель правительства Люксембурга в совете министров Европейского Союза Жанно Креке (входил в совет с 2012 года).