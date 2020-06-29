"Мир" запускает переводы в Узбекистан и Киргизию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Платежная система "Мир" с 29 июня запускает трансграничные переводы в Узбекистан и Киргизию, сообщает газета "Коммерсантъ" в понедельник.

Первыми предложения запустят Почта-банк и "Русский стандарт". Переводы доступны на карты банков-участников киргизской платежной системы ЭЛКАРТ и узбекской Uzcard.

По словам НСПК, оператора платежной системы "Мир", клиенты сэкономят до 3 п.п. на комиссиях, в том числе при конвертации. В платежной системе банкам предложили конвертационные курсы, близкие к курсу ЦБ. Итоговая комиссия за трансграничный перевод составит до 4%.

"Ъ" уточняет, что объем переводов из России в Узбекистан за I квартал составил $759 млн, в Киргизию - $359 млн.