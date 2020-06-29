США призвали Европу отказаться от услуг китайского производителя оборудования для досмотра

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - США убеждают европейские страны прекратить сотрудничество с крупнейшим в Китае производителем оборудования для досмотра Nuctech Co., утверждая, что растущее присутствие компании в Европе ставит под угрозу безопасность Запада и местного бизнеса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы и информированные источники.

Совет национальной безопасности США и некоторые другие американские ведомства пытаются убедить власти европейских стран отказаться от скрининговых систем контролируемой китайским правительством компании, которые используются в портах, аэропортах и на пограничных переходах в странах Европы для досмотра грузов, багажа и пассажиров.

Как и в случае с Huawei Technologies Co., кампания против Nuctech является проверкой способности США убедить европейских союзников отказаться от услуг более доступного поставщика оборудования в связи с опасениями Штатов по поводу безопасности, которые компании называют необоснованными, пишет WSJ.

Системы досмотра грузов в портах и багажа в аэропортах и на железнодорожных станциях все теснее интегрируются с базами данных, содержащими информацию о грузовых перевозках и пассажирах, включая данные паспортов, отпечатки пальцев и другие сведения.

Эти системы могут позволить Nuctech и другим подобным компаниям получить доступ к персональным и коммерческим данным. Американские чиновники опасаются, что Nuctech может передавать эти данные китайским властям, говорится в документе Госдепа США, с которым ознакомилась WSJ.

Nuctech сообщила, что не располагает информацией о кампании США и работает независимо, не получая помощь или инструкций от властей. Компания утверждает, что ее продукция не представляет рисков для безопасности. "Все данные, полученные с помощью наших устройств, принадлежат только нашим клиентам - не нам, не странам-членам ЕС, и никоим образом не правительству Китая или любому другому институту", - заявил заместитель гендиректора нидерландского подразделения Nuctech Роберт Бос, слова которого приводит WSJ.

Представитель Госдепа США сказал, что Штаты "продолжают призывать союзников и партнеров защищаться от компаний, которых в значительной мере спонсируют авторитарные режимы".

Госдеп оценивает долю Nuctech на рынке оборудования для досмотра морских грузов в Европе в 90%, а на рынке оборудования для досмотра багажа и грузов в аэропортах - в 50%. Nuctech не согласна с этими данными, утверждая, что ее доли составляют около 70% и 10% соответственно.