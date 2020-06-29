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ЦБ РФ заявил об ускоренном падении инвестиций в основной капитал в мае

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в мае продолжили снижаться в помесячном выражении, а в годовом сравнении произошло ускорение падения, говорится в обзоре ЦБ о ситуации в экономике.

"Годовая динамика косвенных индикаторов инвестиционной активности в мае была разнонаправленной. В динамике перевозок строительных материалов железной дорогой возобновился рост, однако сокращение производства и импорта инвестиционных товаров продолжилось. В целом в годовом выражении снижение инвестиций в основной капитал в мае, по оценкам Банка России, ускорилось", - отмечается в докладе.

"По оценкам Банка России, в мае инвестиции в основной капитал продолжили снижаться в помесячном выражении. Несмотря на частичное восстановление косвенных индикаторов инвестиционного спроса, резкое падение инвестиционной активности в апреле стало причиной понижательной динамики инвестиций и в мае в силу высокой инерции в динамике данного показателя.

Импорт машиностроительной продукции в мае вырос, хотя и остался заметно ниже уровня марта текущего года. Выпуск инвестиционных товаров также продемонстрировал частичное восстановление. В условиях ослабления режима самоизоляции и возобновления строительных работ в ряде регионов России выросли железнодорожные перевозки стройматериалов", - комментируют в ЦБ ситуацию с инвестициями.

Как сообщалось, Минэкономразвития ожидает падения инвестиций в основной капитал в 2020 году на 10,4%.

В докладе ЦБ также говорится, что в мае деловая активность в российской экономике оставалась пониженной под действием ограничительных мер по сдерживанию эпидемии коронавируса.

"По оценкам Банка России, во II квартале спад ВВП может превысить 8% в годовом выражении из-за существенного влияния ограничительных мер на экономическую активность, а также сокращения внешнего спроса. Основной вклад в снижение выпуска внесет динамика конечного потребления домохозяйств и экспорта. В III квартале постепенное смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для восстановления экономической активности. Тем не менее, годовые темпы экономического роста во втором полугодии останутся отрицательными. В 2020 г., по оценкам Банка России, ВВП снизится на 4 - 6%", - подтвердили свой прогноз по ВВП в ЦБ.

ЦБ РФ

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