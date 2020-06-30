Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подъема внешних фондовых площадок, несмотря на сохраняющееся распространение пандемии COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,7%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2776,09 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1248,27 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 70,2 рубля (+0,21 рубля).

Подорожали рублевые акции "Ростелекома" (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,9%), "РусАла" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%).

Подешевели акции "Россетей" (-0,8%), АФК "Система" (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник вероятно повышение рынка акций РФ благодаря улучшению внешнего фона после публикации сравнительно сильных данных по отложенным сделкам по продажам домов в США, а также по деловой активности в КНР (индексы PMI выше прогнозов). Тем временем ускорение роста числа новых случаев COVID-19 в США заставляет говорить о сохранении рисков, связанных с возможностью возвращения ограничительных мер, негативно влияющих на потребительскую активность. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи уровня 70 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, нефть весьма вяло реагирует на успехи китайской экономики, так как растут риски потребления в США и Европе. Российский рынок акций утром может подрасти, но этот подъем будет незначительным.

Ирак продолжает весьма вяло выполнять свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Планы создания закупочной группы крупных нефтепереработчиков Китая также могут негативно отразиться на рынке, так как предполагается работа по диктовке своих условий продавцам нефти. Единственной светлой надеждой оптимистов на текущий момент являются прогнозы снижения запасов в США. Предварительные результаты опроса Reuters указывают на ожидания сокращения запасов нефти и бензина. И, конечно, банкротство Chesapeake Energy (SPB: CHK) говорит о том, что сланцевая индустрия США может оказаться в жестких финансовых условиях. Сама компания заявляет о том, что продолжит сокращать буровую активность, отмечает аналитик.

В США индексы накануне выросли на 1,2-2,3%, при этом Dow Jones (+2,3%) показал максимальный однодневный подъем более чем за три недели на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики при поддержке стимулирующих мер, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19.

Поддержку рынку, в частности, оказали оптимистичные экономические данные. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в мае подскочил на 44,3% относительно предыдущего месяца после резкого падения в марте и апреле. Подъем стал рекордным с начала отслеживания этих данных Национальной ассоциацией риэлторов (NAR) в 2001 году. Аналитики ожидали в среднем повышения всего на 18,9%, сообщает Trading Economics.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире в выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Более 40% компаний, входящих в индекс S&P 500, отозвали квартальные или годовые прогнозы из-за неопределенности в связи со вспышкой коронавируса. По состоянию на 25 июня их число составляло 218, свидетельствуют данные Dow Jones Newswire. Некоторые из них указывают в качестве причин своего решения вероятность новых вспышек заболевания, изменение потребительного поведения и дополнительные расходы.

Во вторник преобладает рост индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта при прогнозах снижения до 50,4 пункта с майского уровня 50,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку четвертый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале.

Индекс PMI сферы услуг и строительства КНР повысился до 54,4 пункта с 53,6 пункта в мае. Значение индекса выросло по итогам четвертого месяца подряд и достигло максимальной отметки с января 2020 года.

Безработица в Японии в мае увеличилась до 2,9% по сравнению с 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Это максимальный уровень за три года - с мая 2017 года. Рост безработицы третий месяц подряд обусловлен пандемией COVID-19 и ее негативным влиянием на экономику. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 2,8%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в мае 2019 года уровень безработицы составлял 2,4%.

На нефтяном рынке цены утром во вторник корректируются вниз после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 29 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $41,47 за баррель (-0,6% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $39,49 за баррель (-0,5% и +3,1% в понедельник). Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.