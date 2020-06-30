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ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 апреля до $457,7 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг РФ на 1 апреля 2020 года составлял $457,7 млрд, в первом квартале 2020 года он снизился на $33,7 млрд, или на 6,9%, с $491,4 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В результате он сократился до минимума с 1 июля 2010 года, когда сумма долга равнялась $457,0 млрд.

Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 апреля 2020 год ниже – на уровне $450,0 млрд. Таким образом, теперь оценка долга по состоянию на 1 апреля повышена на $7,7 млрд.

ЦБ отмечает в комментарии, что долговые обязательства в первом квартале сократились в значительной степени за счет снижения стоимости вложений нерезидентов в суверенные долговые ценные бумаги, номинированные в российских рублях, и в долговые инструменты в рамках отношений прямого инвестирования.

Существенное уменьшение объемов иностранных обязательств значительно превысило снижение стоимости внешних активов, что обусловило рост чистой международной инвестиционной позиции РФ с $358,7 млрд на начало года до $523,6 млрд по состоянию на 1 апреля 2020 года.

ЦБ РФ

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