Поставки СПГ в Европу в июне снизились после 2,5 лет роста

Ямальский газ активнее перенаправлялся на другие рынки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Европа с ее развитой системой подземного хранения газа стала прибежищем для излишков СПГ по всему миру, что вызвало в мае апокалипсис на рынке Старого Света с обвалом цен до $35 за тысячу кубометров. Но в июне ситуация начала выправляться: СПГ начал искать другие рынки, а цена уже выросла в полтора раза.

Поставки сжиженного природного газа на европейский рынок в июне 2020 года снизились по отношению к июню 2019 года (на 11%), свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe. До этого поставки СПГ в Европу росли год к году непрерывно с марта 2018 года (то есть на протяжении почти двух с половиной лет). Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 вызвали резкое падение спроса, на который производители не успели быстро отреагировать.

Хотя европейские хранилища газа и имеют рекордный уровень наполненности (80% на последнюю отчетную дату) после рекордно теплой зимы, в них все еще остается место - 21 млрд куб. м до стопроцентного заполнения, и эти мощности могут быть местом размещения тех объемов, которые внезапно потеряли покупателя.

Снижаются поставки СПГ во все страны континентальной северо-западной Европы: на 32% в Бельгию, на 57% во Францию, Нидерланды (на 74%), которые напрямую связаны с ликвидными хабами по торговле газом. Голландская площадка TTF определяет ценовые тренды не только в Европе, но и в мире.

По данным мониторинга Bloomberg, в июне из России на северо-запад Европы пришли 6 танкеров, также на терминалах северо-запада Европы было совершено 8 перевалок ямальского СПГ из танкеров "ямальского" ледового класса Arc7 для поставок в другие направления. Если газ только переваливается на терминале, то он не попадает на рынок Европы, а значит, не оказывает дополнительное давление на находящийся в состоянии огромного профицита газа рынок Европы.

В мае было лишь шесть перевалок ямальского СПГ на европейских терминалах, а также две перевалки СПГ из Анголы. При этом 15 поставок СПГ с "Ямала СПГ" в мае можно считать поставками на рынок Европы: для них в графике движения газовозов Bloomberg не находится "экспортная" пара, которая бы указывала перевалку этих объемов.

В июне на северо-запад Европы пришли всего два груза из США, тогда как в мае их было семь.

Более чем в три раза (на 215%) июнь-2020 к июню-2019 выросли поставки СПГ на терминалы Великобритании (при этом все же снизившись на 23% по отношению к маю). Великобритания является зоной почти монопольных поставок СПГ из Катара: в июне Соединенное Королевство приняло 7 грузов из Катара (конкуренцию составил один танкер с Ямала), в мае - 11 партий катарского СПГ, а также по танкеру из Нигерии, Тринидада и Тобаго, России.

Поставки СПГ в Грецию в июне выросли на 38% (через нее топливо получают и соседние страны, в частности, Болгария). На 9% увеличила импорт СПГ Польша, которая со дня на день готовится отпраздновать прибытие сотого за историю своего терминала танкера. 27 июня на Polskie LNG пришел 99-й танкер BW Brussels.