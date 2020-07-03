Россияне начали жаловаться на псевдоброкеров, максирующихся под известные МФО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россияне, желающие получить займы, стали жаловаться на псевдоброкеров, маскирующихся под известные микрофинансовые организации (МФО) и списывающих с клиентов сотни рублей еженедельно, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовые форумы и участников рынка.

Так, на портале Findozor.net даже появилась отдельная ветка для помощи пострадавшим от действий недобросовестных брокеров, отмечает издание. Граждане жалуются на то, что при поиске займов через интернет попадают на площадки, где предлагаются деньги взаймы от разных компаний.

С ними связывается брокер, который обещает подобрать займ клиенту, но при этом просит ввести номер карты - например, для проверки того, что она активна и на нее можно перевести деньги, или же, чтобы гражданин отправил с нее средства брокеру в качестве платы за услугу подбора. В последнем случае деньги затем начинали списываться с карты регулярно - по 300-350 рублей в неделю, пишет "Ъ".

Основной вопрос у пострадавших - как отказаться от услуг таких брокеров, так как это "нетривиальная задача", отмечает издание. При это заявки граждан на займы зачастую до МФО не доходят. О попытках получить деньги компании узнают из жалоб клиентов, которые путают МФО и маскирующихся под них брокеров.

От недобросовестных брокеров страдают и сами МФО

При этом от действий псевдоброкеров страдают не только клиенты, но и сами МФО. Так, гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров заявил изданию, что в среднем ежемесячно компания получает порядка 8–9% обращений граждан касательно платной услуги брокеров по подбору займов. По словам Макарова, граждане "ошибочно полагают, что плату необоснованно взимает кредитор, а их персональные данные становятся объектом торговли - после оформления услуги подбора займа граждане получают много спама".

Ирина Хорошко, гендиректор IDF Eurasia (бренд Moneyman) в России отмечает, что в последнее время деятельность таких недобросовестных брокеров резко активизировалась. Гендиректор ГК "Финбридж" (бренд "Деньги Сразу") Леонид Корнилов обращает внимание, что формально такие компании ничего не нарушают: клиент добровольно предоставляет свои данные и оформляет платную подписку на услугу подбора займов. В связи с этим бороться с псевдоброкерами достаточно тяжело, подчеркивает он.

В то же время опрошенные "Ъ" юристы видят в деятельности таких брокеров нарушение законодательства о защите прав потребителей и обработке персональных данных. В ЦБ РФ изданию сообщили, что регулятор пока не получал жалоб по данной теме. Там также заявили, что рекомендуют "поднадзорным организациям ответственно подходить к выбору контрагентов, а также осуществлять мониторинг их деятельности, в той или иной мере затрагивающей интересы потребителей".