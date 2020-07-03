Сбербанк получил 80% в "дочке" "Союзмультфильма"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк и студия "Союзмультфильм" создали совместное предприятие, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

На этой неделе структура Сбербанка ООО "Цифровые активы" стала владельцем 80% долей в ООО "Союзмультфильм", которое до сих пор на 100% принадлежало ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм". После сделки со Сбербанком у ФГУП осталось 20% в ООО.

О планах партнерства Сбербанка и "Союзмультфильма" стало известно еще в августе прошлого года. Тогда "Союзмультфильм" сообщал о намерении создать вместе со Сбербанком на базе студии анимационный кластер.

Сбербанк и "Союзмультфильм" "планируют разработать совместную стратегию, направленную на развитие и рост анимационной отрасли в России и создание анимационного креативного кластера на базе киностудии "Союзмультфильм", говорила тогда предправления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. "На наш взгляд, индустрия имеет потенциал значительного роста и у России есть возможность в течение 5 лет войти в топ-10 мировых анимационных держав", - отмечала Слащева.

Креативный анимационный кластер может включать в себя анимационный технопарк, объединяющий несколько анимационных студий, образовательный центр для специалистов, детский обучающий центр анимации, студии компьютерных и мобильных игр, мультимедийные компании, телеканал, интернет-платформу и агрегатор детско-семейного контента.

Согласно "СПАРКу", в марте этого года ООО "Союзмультфильм" подало заявки на регистрацию товарных знаков "Союзмульткафе" и "Союзмультклуб".