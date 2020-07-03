ВТБ и "Роснефть" пошли на мировую по делу о неоплате аккредитивов

Банк выплатит $185 млн в течение года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" и ВТБ заключили мировое соглашение в рамках иска нефтяной компании о взыскании с банка денежных средств из-за неоплаты аккредитивов. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд 6 мая принял исковое заявление "Роснефти", в рамках которого она требовала взыскать с ВТБ $184,8 млн денежных средств и $7,3 млн процентов "за пользование чужими денежными средствами". Третьим лицом в иске была указана кипрская компания Swisspro Capital.

На заседании 30 июня представители сторон поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу. Суд утвердил соглашение, сказано в материалах.

В рамках урегулирования спора стороны согласовали, что ВТБ в счет исполнения своих обязательств по аккредитивам обязуется уплатить "Роснефти" $184,8 млн в срок до июля 2021 года. Эту сумму банк будет выплачивать ежемесячно равными долями по $15,4 млн.

Стороны договорились, что какие-либо проценты не начисляются и не устанавливаются, за исключением случаев нарушения банком графика платежей. При этом ВТБ вправе производить платеж досрочно. После выплаты банком $184,8 млн все его обязательства перед "Роснефтью" по аккредитивам полностью прекратятся.

"Роснефть" и Swisspro Capital участвуют в других судебных разбирательствах, которые слушаются в Московском арбитражном суде. В октябре 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск нефтяной компании о взыскании с Swisspro Capital задолженности в размере $184,8 млн по контракту на поставку нефти Одесскому НПЗ, который был заключен в марте 2014 года. Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу кипрского офшора. ВТБ участвовал в этом споре в качестве третьего лица.

Одесский НПЗ до 2013 года принадлежал российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ", которая впоследствии продала этот актив группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко. Позднее "ВЕТЭК" передала завод в залог ВТБ по кредиту, выданному кипрской Swisspro Capital. Сам Курченко вскоре покинул Украину, а завод был де-факто национализирован.

Выступая на заседании суда первой инстанции, представитель "Роснефти" заявил, что стороны заключили договор на поставку нефти в объеме 1 млн 440 тыс. тонн. "Роснефть" выполнила обязательства полностью. Однако кипрская компания оплатила не все. Банк уведомил НК, что не может произвести оплату в связи с тем, что покупатель не выполнил необходимые условия по аккредитиву.

Представитель Swisspro Capital настаивал на неподведомственности спора Арбитражному суду Москвы. "Подача иска в этот суд является злоупотреблением правом на судебную защиту", - сказал он тогда. При этом он отмечал, что компания свои обязанности выполнила полностью, дав указания банку оплатить аккредитивы.

Представитель ВТБ заявлял, что все обязанности банка по данному спору были выполнены надлежащим образом. Он отмечал, что в данном иске рассматривается спор продавца и покупателя. Если у сторон есть вопросы к банку, сказал он, они должны подать отдельный иск к банку.