Mars в РФ обогнал конкурентов по темпам роста выручки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские "дочки" мировых продовольственных гигантов, значительная часть бизнеса которых приходится на производство кондитерских изделий, нарастили выручку в 2019 году. При этом Mars значительно превзошел конкурентов по темпам роста в России, следует из отчетностей компаний по РСБУ и данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Выручка ООО "Нестле Россия" по РСБУ в 2019 году выросла на 10,5%, до 147,068 млрд рублей (в 2018 году рост составлял 7,8%, а в 2017 году выручка снизилась).

Валовая прибыль компании увеличилась на 5,5% (до 69,677 млрд рублей), прибыль от продаж - на 51,3% (до 10,406 млрд рублей). Чистая прибыль "Нестле Россия" в 2019 году выросла на 17,9%, до 5,073 млрд рублей. Дивиденды в прошлом году компания не платила.

Nestle – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания со штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и др. Ее портфель включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi. Оборот Nestle по итогам 2019 года составил 92,6 млрд швейцарских франков.

Выручка ООО "Марс" ("дочка" Mars) в прошлом году выросла на 25,1%, до 139,238 млрд рублей (годом ранее рост составлял 8,5%). Валовая прибыль увеличилась на 21,9%, до 69,182 млрд рублей, прибыль от продаж - на 38,9%, до 24,26 млрд рублей (в 2018 году этот показатель снизился). Чистая прибыль выросла на 12,1%, до 15,752 млрд рублей (в 2018 году этот показатель упал на 19,2%).

В 2019 году "Марс" выплатил рекордные дивиденды: на уплату дивидендов и других платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) было направлено 16 млрд рублей. В предыдущие годы выплаты фактически не осуществлялись, следует из отчетности.

Концерн Mars начал работать на российском рынке в 1991 году с создания компании "Мастер Фудс", которая занималась продажей кондитерских изделий и кормов для домашних животных. В 1995 году в Ступино (Московская область) был введен производственный комплекс компании, "Мастер Фудс" переименована в ООО "Марс". В настоящее время компании принадлежат фабрики в Ступино, Луховицах (Московская область), в Новосибирске и Ульяновской области. Портфель брендов Mars включает марки M&M's, Snickers, Orbit, Twix, Uncle Ben`s, Dolmio, а также Whiskas, Royal Canin, Sheba и др.

"Дочка" Mondelez International - ООО "Мон`дэлис Русь" - в прошлом году нарастила выручку на 9,9%, до 53,685 млрд рублей (в 2018 году - на 13,2%). Валовая прибыль компании увеличилась на 7%, до 22,588 млрд рублей, прибыль от продаж - на 17,3%, до 7,709 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 30,9%, до 5,408 млрд рублей. В 2019 году "Мон`дэлис" направила на дивиденды и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников 1,89 млрд рублей (5 млрд рублей в 2018 году), указано в "СПАРКе". В отчетности компании говорится, что в январе она выплатила 2,44 млрд рублей дивидендов за 2018 год.

"Мон`дэлис Русь" работает на российском рынке 20 лет, владеет тремя заводами во Владимирской и Новгородской областях. Компания выпускает продукцию под брендами Alpen Gold, Milka, TUC, "Юбилейное", Oreo и др.

Выручка ЗАО "Ферреро Руссия" (структура итальянской Ferrero) в 2019 году увеличилась на 3,1%, до 41,96 млрд рублей (в 2018 году - на 11,6%). Валовая прибыль увеличилась на 13,4%, до 17,23 млрд рублей, прибыль от продаж - на 13,3%, до 5,407 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 22,9%, до 3,929 млрд рублей. В 2019 году компания направила на выплату дивидендов 2,85 млрд рублей (1,425 млрд рублей годом ранее).

Российское представительство компании Ferrero было открыто в 1995 году. С 1997 года группа Ferrero представлена в России ЗАО "Ферреро Руссия", которое является официальным и единственным импортером продукции Ferrero в России. Компания производит и продает шоколад и конфеты под брендами Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher и другими.

Выручка ООО "Перфетти ван Мелле" нидерландской Perfetti van Melle (бренды Chupa Chups, Mentos, Meller, Frutella и др.) в прошлом году увеличилась на 11,3%, до 10,746 млрд рублей (в 2018 году - на 6,2%). Валовая прибыль выросла на 13,3%, до 4,31 млрд рублей, прибыль от продаж снизилась на 4,5%, до 803,138 млн рублей. При этом чистая прибыль увеличилась в 1,8 раза, до 609,547 млн рублей.

ООО "Лотте КФ Рус" (российское подразделение южнокорейской Lotte Confectionery, бренды Xylitol, Joo Chef's, Chic Choc, Jaws Bar и др.) в прошлом году увеличила выручку на 28,4%, до 2,858 млрд рублей, валовую прибыль - на 37,3%, до 865,951 млн рублей, прибыль от продаж – в 2,3 раза, до 289,091 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 402,055 млн рублей после убытка в размере 387,248 млн рублей в 2018 году.