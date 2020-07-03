Реальный размер средней пенсии в РФ в мае вырос на 3%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в мае 2020 года увеличился на 3% по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила в мае 14 тыс. 999 рублей и выросла на 6,1% по сравнению с маем 2019 года.

Средний размер назначенных пенсий в апреле 2020 года (за май еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 30,4% от средней начисленной зарплаты по стране против 29,4% в апреле 2019 года.