Потребительская уверенность в РФ во II квартале упала до 4-летнего минимума

Однако этот показатель не повторил антирекорд 2015 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уровень потребительской уверенности населения РФ во втором квартале 2020 года предсказуемо рухнул до 4-летнего минимума из-за карантинных ограничений в экономике, однако не повторил антирекорд начала 2015 года, когда показатель упал еще сильнее на фоне девальвации рубля.

Индекс упал на 19 п.п. по сравнению с первым кварталом 2020 года и составил минус 30%, следует из результатов обследования Росстата, проведенного в мае.

Столь же низким (минус 30%) индекс в последний раз был по итогам I квартала 2016 года. Ниже он был в I квартале 2015 года (минус 32%), а еще более низкое значение имел лишь в I квартале 2009 года (минус 35%).

К настоящему моменту последнее резкое снижение индекса фиксировалось в III квартале 2018 года с минус 8% во II квартале до минус 14% в III квартале и минус 17% в IV квартале 2018 года.

В 2019 году уровень потребительской уверенности поступательно рос - в I квартале 2019 года - минус 16%, во II квартале - минус 15%, в III и IV кварталах - минус 13%, в I квартале 2020 года - минус 11%.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года снизился на 15 п.п. и составил минус 20%.

Индекс произошедших изменений в экономике России во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года сократился на 37 п.п и составил минус 49%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении во II квартале 2020 года уменьшился и составил минус 14% против минус 3% в I квартале 2020 года.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года уменьшился на 14 п.п. и составил минус 22%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок сократился на 20 п.п. и составил минус 44% во II квартале 2020 года против минус 24% в I квартале 2020 года.

Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 11 п.п. и составил минус 45% во II квартале 2020 года против минус 34% в I квартале 2020 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное обследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.