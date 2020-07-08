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Крупные золотодобытчики и медные холдинги будут бороться за покупку Понийского участка

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Структуры шести крупных золотодобывающих и медных холдингов претендуют на участок Понийский в Хабаровском крае.

Как сообщили "Интерфаксу" в Роснедрах, заявки на участие в аукционе подали две структуры группы "Полюс" ("Полюс Магадан" и "Полюс Красноярск"), две структуры "Русской медной компании" (РМК) ("Амур Минералс" и "Михеевский ГОК"), а также "Чукотская горно-геологическая компания", входящая в группу канадского золотодобытчика Kinross Gold, ПАО "Высочайший" (GV Gold), "Нерюнгри-Металлик" Nordgold и "Сафьяновская медь" "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).

Торги по Понийскому участку назначены на 20 июля, сбор заявок завершился 6 июля. Стартовая цена торгов - 139,91 млн рублей.

Понийский - крупный золотомедный участок, он объединяет четыре рудопроявления с суммарными ресурсами свыше 99 тонн золота и 714 тыс. тонн меди.

В марте "Коммерсантъ" писал, что "Полюс" и РМК ведут активную борьбу за Понийскую площадь, где может быть открыто одно из крупнейших месторождений золота на Дальнем Востоке. Конкуренция даже привела к тому, что чиновники несколько раз меняли процедуру реализации участка (аукцион или заявительный принцип).

Также в процедуру торгов пришлось вмешаться ФАС России. Изначально в условиях аукциона было прописано ограничение для участников - годовой уровень добычи на одном из месторождений в РФ не менее 5 тонн золота или не менее 70 тыс. тонн меди. Обжаловала это условие компания "Амур Минералс" РМК. Антимонопольное ведомство признало жалобу обоснованной и предписало изменить условия торгов.

"Полюс" в прошлом году получил лицензию на расположенную недалеко от Понийского участка Северо-Понийскую площадь. "Это действительно новый для нас регион, но в то же время территориально понятный и недалекий по меркам Дальнего Востока относительно существующих наших активов", - пояснял тогда "Интерфаксу" глава "Полюса" Павел Грачев.

Хабаровский край

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