"Доширак" обгоняет "Роллтон" по темпам роста выручки на рынке РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Конкуренты на рынке лапши быстрого приготовления - "Доширак Рус" и "Маревен Фуд Сэнтрал" (бренды "Роллтон", Bigbon) - продолжают сокращать разрыв в выручке в России. Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Выручка ООО "Доширак Рус" в прошлом году составила 11,5 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2018 году. Темпы роста ускорились с 12,6% годом ранее. Выручка "Маревен Фуд Сэнтрал" увеличилась на 4,8%, до 15,2 млрд рублей. В 2018 году она сократилась на 9%.

Разрыв в выручке компаний составил 3,7 млрд рублей против 4,4 млрд рублей в 2018 году и 9 млрд рублей в 2015 году.

Прибыль от продаж компании "Доширак Рус" в 2019 году увеличилась до 1,785 млрд рублей против 1,575 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 1,94 млрд рублей против 1,359 млрд рублей соответственно.

"Маревен Фуд Сэнтрал" в 2019 году увеличила прибыль от продаж до 1,752 млрд рублей с 1,416 млрд рублей в 2018 году. Чистая прибыль выросла до 1,516 млрд рублей с 311,3 млн рублей годом ранее.

Игроки "лапшичного" рынка в России

"Доширак Рус", созданная в 2010 году, принадлежит южнокорейской Paldo, которая является частью Korea Yakult Corporation, производителя напитков, молочных продуктов, лапши быстрого приготовления и других продовольственных товаров. Она является эксклюзивным дистрибьютором лапши "Доширак" в России и СНГ. Кроме того, компания импортирует продукцию Paldo (напитки "Алоэ", Fruit4u, кофе "Санта Фе").

В России у южнокорейской компании есть еще две производственные структуры - "Доширак Коя" (Московская область) и "Доширак Рязань".

По данным "СПАРКа", выручка ООО "Доширак Коя" в прошлом году выросла до 4,3 млрд рублей с 3,6 млрд рублей в 2018 году. Чистая прибыль стала самой большой за последние пять лет - 221,8 млн рублей против 80,14 млн рублей годом ранее. Выручка ООО "Доширак Рязань" выросла до 2,9 млрд рублей с 2,46 млрд рублей, чистая прибыль - до 196,8 млн рублей с 81,7 млн рублей в 2018 году.

"Маревен Фуд Сэнтрал" - российская дочерняя компания международного холдинга Mareven Food Holdings Ltd., которая специализируется на разработке, производстве и продвижении продуктов питания. В портфеле брендов компании - марки "Роллтон", Bigbon, "Петра", а также профессиональный кулинарный бренд Mareven Professional Food.