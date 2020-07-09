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VEON рефинансировал кредит ВТБ на 30 млрд рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON рефинансировал кредитное соглашение с ВТБ на сумму 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

VEON договорился с ВТБ о продлении срока погашения кредита и сокращения его объема.

Согласно годовому отчету телеком-холдинга, изначально соглашение предусматривало погашение кредита до конца августа 2022 года. Новый срок погашения и объем в сообщении не уточняется.

В марте холдинг пересмотрел условия кредита в Альфа-банке, увеличив сумму кредита с 17,5 млрд рублей до 30 млрд рублей и продлив срок погашения до 2025 года (компания заключала кредитное соглашение в 2017 году сроком на 5 лет).

Чистый долг VEON на конец марта составлял $7,74 млрд. Рублевая часть долга компании составляет менее 50%. Выручка VEON в первом квартале 2020 года по МСФО составила $2,097 млрд, EBITDA - $920 млн.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

VEON ВТБ

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